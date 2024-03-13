أعلن الجيش السوداني تدمير قوة تابعة للدعم السريع وسط مدينة أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم.



وقال الجيش في بيان صحافي إن قواته بمنطقة أم درمان أحبطت في الساعات الأولى من صباح أمس ما وصفته بـ«محاولة يائسة» من قبل قوات الدعم السريع للهروب من الطوق المفروض عليها بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

وأضاف البيان أنه «تم القضاء على معظم القوة الهاربة ودمرت، واستلمت قواتنا معظم معداتها وآلياتها وجارٍ إحصاء خسائر العدو». وتابع البيان «تم تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة الدعم السريع الهاربة من اتجاه الغرب».

وأشار البيان إلى أن الجيش السوداني لا يزال يتعامل مع «مجموعات صغيرة من العدو» تحاول الهروب من خلال شوارع صغيرة بمدينة أم درمان. وأكد الجيش عزمه على «التدمير الشامل» لقوات الدعم السريع في أي مكان بالعاصمة الخرطوم.



وأدى القتال إلى مقتل ما يزيد على 12 ألف مدني، وفق تقارير دولية، وفرار أكثر من 8.1 ملايين شخص داخل السودان وإلى دول الجوار، بحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا).



وتبنى مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس الجاري بالأغلبية مشروع قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار، إلا أن الحرب لم تتوقف.