

ناصر العنزي



تتواصل المنافسة في الجولة الأولى لمجموعة الـ 6 الأوائل «مجموعة البطولة» تمهيدا للدخول في مواجهات مقبلة للإعلان عن بطل الدوري، حيث يلتقي اليوم العربي برصيد 42 نقطة مع النصر24 نقطة على ملعب صباح السالم بمؤازرة جماهيرية «عرباوية» منتظرة، كما يلتقي أيضا حامل اللقب الكويت المتصدر بـ 43 نقطة مع الفحيحيل بـ 23 نقطة على ستاد جابر الدولي الملعب الذي يفضله «الأبيض» وتوج فيه بالكثير من البطولات.



ويستضيف «الأخضر» خصمه اليوم وهو الأقرب للفوز بعدما انتهى آخر لقاء بينهما لمصلحته 6-3، لكن لن تعطيه هذه النتيجة الأفضلية المطلقة، حيث إن الكرة لا تعترف بنتائجها السابقة، ويمكن للنصر أن يحقق نتيجة إيجابية، فالأخضر خرج منهكا بعد فوزه الأخير على كاظمة في الجولة الماضية بعد مباراة عصيبة، ويدرك ومدربه البوسني داركو أن فقدان أي نقطة ليست في مصلحته بسبب فارق النقطة الواحدة بينه والكويت المتصدر، أما النصر فقد نجح في البقاء بدوري الكبار بعدما حقق نتائج جيدة، لكنه خسر في بعض المباريات أخرته للمركز الخامس قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتي «البطولة والهبوط» ويحتاج «العنابي» إلى ترتيب صفوفه الدفاعية بعدما دخل مرماه 27 عاما.



وفي مباراة الكويت والفحيحيل، فإن «الأبيض» المتمسك بالصدارة في أتم جهوزيته البدنية لإتمام المهمة الأصعب، ورغم فقدانه هداف الفريق ياسين الخنيسي، إلا أن مدربه نبيل معلول تمكن من الاستمرار في خطورته الهجومية بوجود يوسف ناصر ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح ومحمد دحام وتمكن من تسجيل 40 هدفا حتى الآن، كما يسعى اليوم إلى خطف النقاط الثلاث لتعزيز صدارته، أما الفحيحيل فقد استحق التواجد بين الستة الكبار في مجموعة البطولة، وذلك على حساب كاظمة في الجولة الأخيرة بعدما قدم مستويات متميزة آخرها الفوز على السالمية 4-1.