

يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة من العيار الثقيل اليوم، والتي ستجمع كاظمة والكويت في 9:00 مساء، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد. ويتطلع «الأبيض» لتحقيق فوز على حساب «البرتقالي» يضمن له الصعود إلى المربع الذهبي، حيث يعتمد مدربه أتيك التركي على صلابة محترفيه الإيراني صابر كاظمي والصيني ليو وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله جاسم، فيما ابتعد «السفير» عن الألقاب مؤخرا، حيث جانبه الحظ، ولكن الروح القتالية والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي يتسلح بها «أبناء العديلية» تجعله قادرا على استعادة أمجاده، حيث يسعى مدرب الفريق الإيراني جواد شمامي إلى اقتناص اللقب واستعادة مكانته بين الكبار معولا في ذلك على محترفيه البلغاري فلين والألماني بور.