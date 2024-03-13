

أكد المدير التنفيذي لقناة atv العدالة الزميل أحمد الفضلي ان الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان الجاري والتي انطلقت أمس الأول تحت شعارها السنوي «طب وتخير» شملت العديد من المسلسلات التلفزيونية لنجوم رمضان وكذلك البرامج المنوعة والمسابقات الخاصة والدينية، مشيرا إلى أن ما يميز الدورة الرمضانية هو استقطاب مجموعة من الاسماء البارزة في البرامج المنوعة والحوارية الفنية وحتى برامج المسابقات، ومنها برنامج«صحتك في رمضان» وهو طبي يحتوي على رسائل توعوية صحية من تقديم نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى السيف.



وأوضح الفضلي أن الدورة الحالية تضمنت بجانب البرامج عرض ٤ مسلسلات مهمة وهي كالتالي:



