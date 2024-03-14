أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اهتمام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهارات الشباب ودعمهم وتمكينهم بما يسهم في تقدم وازدهار البلاد.



وقال معرفي في تصريح صحافي أمس بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس كل عام إن المناسبة فرصة لتجديد العهد مع الشباب لتطوير قدراتهم وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق أهدافهم بدعم وتوجيه مستمر من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف ان هيئة الشباب تعمل بكل جهودها لتنمية الشباب وتأهيلهم وتسخير الإمكانيات لتحقيق أهدافهم اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا وغيرها من المجالات ذات الصلة، مؤكدا أن الهيئة ستستمر بالفترة المقبلة في تعزيز الارتقاء بالعمل الشبابي عبر توفير فرص التعليم والتدريب وخلق بيئة ريادية تشجع على الابتكار والإبداع.



وأعرب عن الشكر لكل الشباب الذين عملوا بجد على تحقيق أهدافهم، داعيا إياهم إلى الاستمرار في تحقيق النجاح لبناء مستقبل واعد للكويت، كما دعا الشباب الكويتيين أصحاب الإنجازات والأعمال والمساهمات والمشاريع المجتمعية المتميزة، إلى التقديم على جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها السادسة والتي تأتي برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في مجالات ريادة الأعمال والثقافة والآداب والعلوم والتكنولوجيا والفنون والإعلام والعمل التطوعي والعلوم الشرعية والبيئة والاستدامة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب: www.youth.gov.kw.