أقام مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق حمدان العازمي حفل استقبال لناخبي وأهالي الدائرة الخامسة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتبادل الحضور في ديوانه التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.



وتجاذب الحاضرون أطراف الحديث حول مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية لاسيما الحديث عن العرس الانتخابي الذي تشهده الكويت هذه الأيام، مؤكدين أن الكويت تشهد ديموقراطية فريدة من نوعها في محيطها الإقليمي.



وتوجه العازمي بالشكر الجزيل لكل من تجشم عناء الحضور في الديوانية، داعياً الشعب الكويتي المشاركة في الانتخابات بفاعلية وحضور إلى اختيار القوي الأمين الذي يمثله خير تمثيل، ومن يحمل على عاتقه تحقيق طموحات وتطلعات أهل الكويت.