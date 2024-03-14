دعا مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي إلى مصالحة وطنية شاملة، وأن تكف أبواق المتصارعين عن زج البلد في مزيد من الخلافات التي تعطل مصالح البلاد والعباد، مؤكدا أن المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ الخلافات ستسهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية في البلاد وفي شتى المجلات، لاسيما أننا في الكويت نمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر جميع الجهود، لذلك علينا الخروج من حالة الصراع والمناكفات لنتقدم بالكويت.



وأضاف الدقباسي خلال ندوة انتخابية أقامها مساء أمس الأول في منطقة جابر الأحمد تحت عنوان «مرحلة مفصلية» حرصت على أن أكون حمامة سلام في المجالس السابقة حينما كنت نائبا في البرلمان، وذلك لتمرير الكثير من القوانين الشعبوية المهمة مثل قانون التقاعد المبكر والذي نجحنا في إقراره واستفادت منه شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.



وذكر أن «فكرتي في حال حالفني التوفيق بتمثيل الشعب الكويتي في البرلمان هي بناء جسور التعاون والثقة بين الحكومة والمجلس ووقف حالة الحرب بين التيارات وتقديم الأولويات الشعبية إلى الأمام».



وشدد الدقباسي على ضرورة حماية الطبقة الوسطى من المجتمع الكويتي، وذلك من خلال توفير فرص العمل للأفراد وتحسين الأحوال المعيشة للأسرة الكويتية في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المواطنون.



واختتم الدقباسي حديثه قائلا: في دولة مثل الكويت مصدر دخلها الرئيسي والوحيد هو النفط، ويوجد لدينا معهد للدراسات المسرحية والموسيقية، ولا يوجد لدينا معهد للدراسات النفطية، أليس هذا يعتبر فشلا؟