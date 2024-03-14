

مبارك الخالدي



يحفل عالم كرة القدم بمباريات وأحداث لا يمكن نسيانها، ستبقى خالدة في تاريخ الكرة وأذهان عشاق «الساحرة المستديرة»، لما حملته من متعة وإثارة، أو ما وثقته من إنجازات وألقاب تاريخية، من هذه المباريات مواجهة العربي والساحل في مايو 2012 التي انتهت بفوز الأخضر 3-0، عاد العربي من خلالها وبعد سنوات عجاف بلغت 19 موسما ليحقق لقب البطولة للموسم الكروي 2021-2022، وهي المرة الـ 17 في تاريخه، حيث عمت الفرحة العارمة جماهير الأخضر، إذ لم تكن رحلة اللقب مفروشة بالورود في موسم شهد الكثير من الصعاب أبرزها تداعيات وباء «كورونا».



وأحكم الأخضر قبضته على اللقب في تلك الليلة الرمضانية وقبل ختام الموسم بجولتين بفوز كبير على الساحل 3/0 رفع من خلاله رصيده إلى 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه القادسية.



اتجهت جماهير الفريق ليلتها من ملعب المباراة إلى ستاد صباح السالم في المنصورية، حيث مقر النادي لتحتفي بالفريق البطل قبل ختام البطولة وكانت ليلة رائعة امتزجت بها أهازيج الفرح بالدموع وتخطت الفرحة الجمهور العرباوي لتلامس مشاعر الجماهير الأخرى لإدراكها ما لهذا الفوز من أهمية بعودة العربي إلى منصات التتويج وكسر احتكار ناديي القادسية والكويت اللذين تسيدا البطولات المحلية لسنوات طوال، كما أن هذا الأثر سينعكس بالإيجاب على الكرة الكويتية بشكل عام.



ويدين العربي بالفضل لصانع الإنجاز المدرب الكرواتي انتي ميشا وطاقمه الفني الذي توصل إلى خلطة سحرية دافعها الروح القتالية التي تلمسها عن قرب في لاعبيه ودعم لا محدود من مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز عاشور وجماهيره الشغوفة والمحترفين السنوسي الهادي وأحمد الصالح وعدي الدباغ وعلاء الدالي وعيسى يعقوبو ومن اللاعبين المحليين الحارسان سليمان عبدالغفور وعلي جراغ وعبدالله الشمالي واحمد إبراهيم ومحمد فريح وعلي خلف وجمعة عبود والعناصر الشابة التي منحها ميشا الفرصة الكاملة للاستفادة من حيويتهم، وكان له ما أراد وهم الشباب بندر السلامة وحسن حمدان وحسين أشكناني وسلمان العوضي ودكة بدلاء حاضرة وقوية.



ولا يمكن تغافل الدور الكبير للجهاز الإداري في وقتها بقيادة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز علي مندني، وهو اللاعب والحكم السابق والإداري المحنك صاحب الخبرة في التعامل مع المباريات وأجوائها.