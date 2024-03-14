

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب القادسية د.محمد المشعان عقب الفوز على السالمية 4-2 في انطلاق مباريات مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز إن فريقه تلقى هدفا مبكرا من خلال طريقة متوقعة، وهو أمر حاولنا أن نتلافاه من خلال الحصص التدريبية إلا أننا أخطأنا مرة وعاقبنا المنافس الذي يعتبر قويا وشرسا ويملك أدوات يتمكن من خلالها من معاقبتك، مشيرا إلى أن الفريق عاد إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول وهو أمر غير كاف بالنسبة لي، إلا أن الذي أعتبره مرضيا هو الشوط الثاني والفرص التي صنعناها، وكان من المفترض أن تكون النتيجة أكثر من 4 أهداف.



وأضاف: «قمنا بتعديل بعض التفاصيل الفنية بالمباراة من خلال التحضير وتمركز عبدالله فواز وإبراهيما تانديا»، مبينا أن هذا الأمر منحنا نجاحا كبيرا في خلق الفرص وتسجيل الأهداف ومن ثم قمنا بتغيير بعض المراكز بين محمد صولة وعيد الرشيدي، ما ساهم في منحهما الكثير من الحرية، وساعدنا بدر المطوع في الضغط بالشوط الثاني أكثر من الأول، لافتا إلى أن الفريق كان قادرا على تحقيق نتيجة أكبر من التي انتهت عليه المباراة.



واختتم المشعان: «هناك ثقة متبادلة بيني وبين المطوع. وسعيد بمستواه وكذلك بالأداء العالي له في كل مباراة. يخلي الكل يشك في عمره، ولذلك فالمطوع فعلا أسطورة».