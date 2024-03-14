

مبارك الخالدي



تدخل مسابقة دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم منعطفا مهما بانطلاق منافسات الجولة الـ 15 اليوم، إذ يحل اليرموك المتصدر بـ 23 نقطة ضيفا ثقيلا على التضامن صاحب الـ 18 نقطة في الـ 9.30 مساء، وفي التوقيت نفسه يستضيف الساحل بـ 17 نقطة نظيره الصليبخات صاحب الـ 5 نقاط فقط، فيما يغيب عن منافسات هذه الجولة برقان صاحب الـ 10 نقاط للراحة. ومع دخول المسابقة أمتارها الأخيرة، يتطلع اليرموك والتضامن إلى الفوز وكسب نقاط المباراتين لتعزيز حظوظ كل منهما في خطف البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدوري الممتاز، كما يأمل الساحل الاقتراب بقوة من خط المنافسة بتخطي عقبة الصليبخات البعيد عن المنافسة هذا الموسم والإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على إحدى البطاقتين خصوصا إذا جاءت نتيجة اللقاء الأول لمصلحته سواء بتعادل أو خسارة التضامن.