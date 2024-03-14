الدوحة ـ فريد عبدالباقي



فقد الريان نقطتين ثمينتين في معركة الصدارة على لقب الدوري القطري هذا الموسم، بعد تعادله الإيجابي 2-2 أمام أم صلال، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان في ختام مباريات الجولة الـ17.



وسجل ثنائية أم صلال المحترف الهولندي كينجي جويل في الدقيقتين (27 و55)، فيما سجل للريان أحمد الراوي، والبرازيلي روجر غيديش في الدقيقتين (59 و90+3)، وبذلك توقفت انتصارات الريان المتتالية عند أربعة، ليصل رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الريان ونقطتين عن الوصيف الغرافة، فيما رفع أم صلال رصيده إلى النقطة 20 متقدما إلى المركز السادس. ولعب أم صلال بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه المغربي أسامة طنان في الدقيقة 86.



وفي مباراة ثانية، استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات عندما تغلب على نادي قطر بنتيجة 3-1.



وسجل الألماني جوليان دراكسلر، وعيسى النجار، والأردني يزن النعيمات، أهداف الأهلي في الدقائق (42 و90 و100)، فيما سجل الإسباني خافيير مارتينيز هدف نادي قطر الوحيد في الدقيقة 62.



وحقق الأهلي بذلك فوزه السادس، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما تلقى نادي قطر الهزيمة التاسعة ليظل برصيد 13 نقطة في المركز العاشر.



ومع نهاية مباريات الجولة الـ17، اشتعل الصدارة على الهداف، حيث تساوى لاعب السد أكرم عفيف، والمهاجم الجزائري للغرافة ياسين براهيمي برصيد 18 هدفا لكل منهما، ويأتي في المركز الثالث المهاجم البرازيلي للريان روجر غيديش برصيد 15 هدفا، وجاء المهاجم السوري للعربي عمر السومة في المركز الرابع برصيد 12 هدفا.



ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ18 يوم الغد بإقامة مباراتين تجمع بين السد ومعيذر، والدحيل مع الشمال، وتستكمل الجمعة المباريات حيث يواجه الأهلي مع العربي، وأم صلال مع الوكرة، وتختتم السبت بمباراتي المرخية مع نادي قطر، والغرافة مع الريان.