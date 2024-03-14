داهمت الشرطة المالية الإيطالية مقر ميلان لكرة القدم أمس الأول، في إطار تحقيق حول بيع النادي إلى صندوق الاستثمار الأميركي «ريدبيرد».



وأكد ميلان المداهمات التي أوردتها وكالتا الأنباء الإيطاليتان «انسا» و«اجي» وقال إن النادي نفسه ليس موضع التحقيق، على عكس الرئيس التنفيذي الحالي جورجو فورلاني وسلفه الجنوب أفريقي إيفان غازيديس.



وأضاف «الروسونيري» أن التحقيق مع الثنائي يأتي ضمن إطار «تقديم معلومات غير صحيحة» للهيئات الرقابية، وأن ميلان كان «يتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق».



وقالت «اجي» إنه تم التحقيق مع فورلاني وغازيديس بتهمة عرقلة عمل لجنة مراقبة الأندية الإيطالية «كوفيسوك».



واستحوذ «ريدبيرد» على ميلان من المالكين السابقين «إليوت مانيجمينت» في أغسطس 2022 مقابل 1.3 مليار دولار.



بدوره، استحوذ صندوق «إليوت» على العملاق الإيطالي عام 2018 حين لم يتمكن رجل الأعمال الصيني لي يونغتشونغ من سداد قرض أخذه حين اشترى النادي من شركة «فينيفيست» القابضة التابعة لرئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلوسكوني قبلها بعام.