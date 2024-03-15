أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية أ.د.حمد المطر حفل استقبال لأبناء الدائرة مساء أمس الأول في مقره الانتخابي في الدائرة الثانية، حضره جمع كبير من أبناء الدائرة. وخلال الحفل، تبادل الحضور الأحاديث الودية والتبريكات والتهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الشأن المحلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما تم التطرق إلى اجواء الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 4 ابريل المقبل.



وقال المطر ان المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة استقرار سياسي بعد ان يختار الشعب ممثليه، داعيا إلى أهمية اختيار ذوي الكفاءة ممن يستطيعون النهوض بالكويت، لافتا إلى انه من الضروري ان يكون هناك نوع من التعاون بين السلطتين لإفساح المجال لمواصلة عملية التنمية.