«بيتك» في الصدارة بـ 15.2 مليون دينار من إجمالي السيولة.. يليه «الوطني» بـ 14.5 مليوناً



شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس الختامية لتعاملات الأسبوع الأول من شهر رمضان بنسبة 58.7% بإجمالي 79.7 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأولى لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر فوتسي راسل، واستحوذ السوق الأول على 70.3 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 9.4 ملايين دينار للسوق الرئيسي، علما أن سيولة أول من أمس بلغت 50.2 مليون دينار.



واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الإغلاق، إذ تقدر السيولة الأجنبية بنحو 39.1 مليون دينار تشكل 49% من إجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة أمس، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الاغلاق 40.6 مليون دينار بواقع 31.9 مليون دينار للسوق الأول و8.7 ملايين دينار للسوق الرئيسي.



وتركزت السيولة أمس حول اسهم «بيتك» الذي حل في الصدارة بـ 15.2 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ14.5 مليون دينار، ثم سهم شركة المباني بـ 4.8 ملايين دينار، ثم سهم هيومن سوفت بـ 4.2 ملايين دينار، وسهم جي اف اتش بـ 3.6 ملايين دينار.



وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الأول من الشهر المبارك على ارتفاع جماعي للمؤشرات على وقع عمليات شراء انتقائية تخللها عمليات تصريف بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية في الفترة الأخيرة.



إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بإضافة 39 نقطة ليصل إلى 8149 نقطة مقارنة مع 8110 نقاط الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 14 نقطة ليصل إلى 6135 نقطة ارتفاعا من 6121 نقطة الأسبوع الماضي، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بمكاسب بلغت 33 نقطة ليصل إلى 7443 نقطة ارتفاعا من 7410 نقاط.



وبلغت المحصلة الأسبوعية من السيولة 249 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار بنسبة ارتفاع 12% مقارنة بسيولة الأسبوع الماضي التي بلغت 222 مليون دينار بمتوسط يومي 44.5 مليون دينار، ورغم أن السوق استقبل سيولة أجنبية أمس، إلا أن معدل السيولة في رمضان قريب من السيولة التي كان يستقبلها السوق في الجلسات الاعتيادية.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع بتراجع محدود لإحجام التداول التي انخفضت بنسبة 1.9% جراء تداول 892 مليون سهم مقابل 910 ملايين سهم الأسبوع الماضي. وحققت البورصة الكويتية مكاسب بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الأسبوع من خلال إضافة 195 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 43.823 مليار دينار ارتفاعا من 43.628 مليار دينار الأسبوع الماضي، علما بأن القيمة تخطت مستوى 44 مليار دينار بحلول منتصف الأسبوع، إلا أن عمليات البيع بهدف جني الأرباح أدت إلى انخفاض القيمة السوقية إلى ما دون هذا المستوى مع الإقفال الأسبوعي.