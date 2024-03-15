

يسعى مان سيتي للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عندما يستقبل نيوكاسل غدا السبت ضمن الدور ربع النهائي. ويلعب غدا ايضا ولفرهامبتون مع كوفنتري سيتي. كما تقام غدا 3 مباريات ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي بيرنلي مع برينتفورد، ولوتون تاون مع نوتنغهام فوريست، وفولام مع توتنهام. وفي مباراة معادة من المرحلة الـ 17، قلب بورنموث الطاولة على ضيفه لوتون تاون وهزمه بنتيجة 4-3.



في إسبانيا، يتطلع ريال مدريد لحصد ثلاث نقاط جديدة عندما يواجه مضيفه أوساسونا غدا ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني. ويطمح جيرونا للحفاظ على المركز الثاني عندما يواجه مضيفه خيتافي. وفي بقية المباريات الغد، يلتقي ريال مايوركا مع غرناطة، وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس. وتفتتح المرحلة اليوم حينما يلتقي ريال سوسيداد مع قادش.



أما في إيطاليا، تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي بلقاء يجمع بين إمبولي وبولونيا، فيما يلتقي غدا مونزا مع كالياري، وأودينيزي مع تورينو، وساليرنيتانا مع ليتشي، وفروسينوني مع لاتسيو.



وفي فرنسا، تفتتح اليوم مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز مع ضيفه ليون، ويلعب غدا نانت مع ستراسبورغ، ولانس مع نيس.



أما ألمانيا، يقص كولن ولايبزيغ شريط افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني عندما يلتقيان اليوم، في حين يتواجه غدا دارمشتات مع بايرن ميونيخ، وهايدينهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وماينتس مع بوخوم، ويونيون برلين مع فيردر بريمن، وفولفسبورغ مع أوغسبورغ، وهوفنهايم مع شتوتغارت.