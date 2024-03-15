

أعلن فريق مشروع القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات-1) الذي تموله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نشر صورة حديثة التقطها ذلك القمر لصحراء الدهناء في المملكة العربية السعودية، تشير إلى وجود كثبان رملية ممتدة إضافة إلى بحار رملية تظهر اتجاه تدفق الرمال الصحراوية بفعل الرياح الشمالية.



وأكد الفريق استمراره في التقاط البيانات وتحليلها من القمر الاصطناعي الكويتي ضمن إطار جهوده في ذلك المشروع الوطني الذي أطلقته جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الثالث من يناير عام 2023 تحت شعار «الكويت إلى الفضاء».



وأوضح الفريق أن تحليلاته للصورة الحديثة التي التقطها في الآونة الأخيرة ترجح أن يكون اللون الأحمر في التربة ناتجا عن وجود مركبات أكسيد الحديد التي تتميز بدرجات لون تتراوح بين الأحمر والبني المحمر.



وأفاد بأن الصورة تظهر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سدير، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في السعودية، إضافة إلى العديد من المعالم الجيولوجية الأخرى التي حللها الفريق مثل طبقات الكربونيت الصخرية والوديان الجافة والجداول المنخفضة.



وتأتي هذه الجهود استمرارا لأهداف المشروع ببناء كوادر وطنية متمكنة في علوم الفضاء، حيث تقوم الفرق التقنية والعلمية والإدارية المكونة بالكامل من طاقات شبابية كويتية تطوعية بتولي زمام الأمور في جميع المراحل من مراقبة القمر الاصطناعي والتأكد من سلامة معداته مرورا باستقبال الإشارة وإدارة المحطة الأرضية، ووصولا إلى معالجة البيانات والصور وتحليلها من ناحية علمية وجيولوجية.