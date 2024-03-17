أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة م.أحمد الحمد «اننا قادرون على أن نصنع التغيير المنشود من خلال المشاركة الفاعلة في اختيار الأصلح والأكفأ في الانتخابات القادمة».



وشدد م.الحمد، في تصريح على هامش استقباله الناخبين في مقره الانتخابي في المنصورية، على أن الخطاب السياسي بين الفرقاء السياسيين يجب أن يتحلى بالموضوعية والبعد عن التخوين والتشكيك واحتكار الوطنية ويرتقي في مستواه لإبراز وجهات النظر ومواطن الاختلاف بلا اتهامات ولا تجريح، فالصوت العالي لا يمكن أن يكون بديلا عن الطرح الموضوعي والواقعي.



وأكد م.الحمد على أن أولوياته الانتخابية تتسم بالواقعية والقابلية للتحقق بالعمل المشترك، مؤكدا أن الوعي العام بين الناس بات يميز بين بيع الوهم الذي يمارسه البعض في خطابهم الانتخابي وبين الطرح الواقعي القابل للتطبيق والنجاح، مشددا على ضرورة أن يحاكم الأداء السياسي على المواقف من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت والوعود البراقة.



وأوضح أن شعار حملته الانتخابية قادرون تنطلق من أننا قادرون على الإصلاح والتنمية والتطوير وفرض هيبة القانون وحماية الوحدة الوطنية فنحن شركاء في الوطن حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر، مشيرا إلى أن هذا امتداد لنهجنا الوسطي المعتدل والساعي إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والقائم على احترام الرأي والرأي الآخر ضمن الإطار الديموقراطي التعددي، مطالبا الجميع بالالتزام بالمبادئ الرئيسية لهذا النهج لأن مصلحة الوطن وأهله تتطلب منا ذلك.



وختم م.الحمد بدعوة الناس للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لاختيار الأكفأ والأصلح لهم بعيدا عن لغة اليأس والإحباط التي يحاول البعض بثها في النفوس من خلال التشكيك في الإطار الديموقراطي.