

يعقوب العوضي



كرر القادسية فوزه على العربي في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة وبنتيجة 3-2، وذلك بعد مباراة قوية شهدت تقاربا كبيرا في المستوى الفني بين الغريمين، كما فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 3-0، وبذلك اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة الكأس، حيث سيلتقي «العميد» مع برقان في الـ 9.00 مساء اليوم، بينما سيواجه القادسية نظيره الشباب غدا الإثنين على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث الأربعاء المقبل والمباراة النهائية الخميس المقبل.



من جانب آخر، تشهد صالة نادي سلوى الصباح في القرين مباراة تجمع بين فريق سلوى الصباح مع نادي فتيات العيون في الـ 9.00 مساء وضمن منافسات بطولة الدوري العام للسيدات. ويتصدر نادي الفتاة الترتيب العام بـ9 نقاط فيما تحتل سيدات سلوى الصباح المركز الثاني بـ4 نقاط، بينما تحتل فتيات العيون المركز الثالث بنقطتين.