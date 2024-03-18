حقق منتخبنا الوطني للبادل المركز الثاني ببطولة «ند الشبا» الدولية التي اختتمت منافساتها أمس الأول في دبي، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره الهولندي في المباراة النهائية.



وعقب التتويج، قال مدير نادي البادل الكويتي علي حيات لـ «كونا»: «بفضل من الله تعالى وجهود كل لاعب في المنتخب، نجحنا في تحقيق إنجاز كبير بوصولنا إلى المباراة النهائية لهذه البطولة الكبيرة التي شهدت مواجهة قوية ومثيرة أمام منتخب هولندا القوي والمميز»، معربا عن تقديره للجماهير الكويتية «التي وقفت معنا وشجعتنا طوال المباراة»، وأضاف «رغم الخسارة نحن فخورون بالأداء الذي قدمناه وبالروح الرياضية التي تحلى بها الجميع طوال منافسات البطولة، وسنعمل بجدية أكبر في التدريبات القادمة لنعود بقوة في المواسم القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات للكويت».



وضم «أزرق البادل» مجموعة من اللاعبين منهم: عبدالعزيز المعيوف، أحمد ربيعن، عبدالرحمن العوضي، محمد عبدال، فؤاد بهبهاني، محمد التركي، حسين شمس، طلال العبدالله وآخرين ساهموا جميعا خلال مهاراتهم في إبراز صورة الكويت طوال منافسات البطولة.



وكانت قد انطلقت بطولة «ند الشبا» الدولية لفرق البادل 2024 الثلاثاء الماضي، واختتمت منافساتها أمس الأول، وضمت إلى جانب الكويت وهولندا كلا من الإمارات، البحرين، قطر، وإيران.