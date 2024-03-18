ضمن خطة الـ 100 يوم والمبنى الجديد يتكون من 3 طوابق ويحتوي على غرفة عمليات

وزير الصحة افتتح توسعة مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون: ستسهم في تسريع مواعيد العمليات

حمد البحر: التوسعة تتضمن غرف عمليات وأجهزة متطورة يفخر بها أهل الكويت



عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي توسعة مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون بتبرع من ورثة المرحوم محمد البحر في منطقة الصباح الصحية لتتواصل إنجازات المنظومة الصحية ضمن خطة الـ 100 يوم في إطار حرص الوزارة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن والارتقاء بمستواها.



وقال وزير الصحة في تصريح للصحافيين عقب الافتتاح إن مبنى التوسعة الجديد يتكون من ثلاثة طوابق، الأرضي يحتوى على غرفة عمليات صغرى وعدد من العيادات لمناظرة الحالات الطارئة، فيما يحتوي الطابق الأول على ثلاث غرف عمليات رئيسية تم تجهيزها بأحدث أنواع الميكروسكوبات الجراحية وأجهزة جراحات العيون المتقدمة، فيما تم تخصيص الطابق الثاني لتعقيم الأدوات الجراحية. وأوضح أن هذا التبرع سيسهم في تقليل مواعيد العمليات وتقليص حصول المرضى على العمليات غير العاجلة، وكل هذا يصب في خدمة المواطن والمقيم على أرض الكويت بما يدعم المنظومة الصحية في البلاد.



وأشار إلى انه بافتتاح هذه التوسعة يصبح عدد غرف العمليات في مركز البحر سبع غرف ليصبح إجمالي عدد غرف عمليات العيون في دولة الكويت 17 غرفة، منوها بأن تلك المنظومة بما تضمه من ميكروسكوبات وأجهزة حديثة تساعد في جودة الخدمات المقدمة.



وقال د.العوضي: لا شك أن العنصر المهم كذلك هو العنصر البشري من الأطباء والهيئة التمريضية والتي نفخر بهم ونفخر بهذه الشراكة المجتمعية من أسرة البحر لدعم المنظومة الصحية.



وأكد وزير الصحة أن الوزارة ماضية في تحقيق أهدافها ومشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة ضمن خطة الـ 100 كاملة والتي بين أهم مرتكزاتها التوسع في المنشآت الصحية من خلال افتتاح وتشغيل المشاريع الجديدة أو إنجاز أعمال التوسعة لبعضها وسهولة وصول المواطنين للخدمات الصحية المتكاملة وفق الجودة اللازمة.



وكشف الوزير العوضي عن قرارات وزارية جديدة سترى النور خلال الأيام المقبلة وهي «هيكلة وزارة الصحة» ومنظومة الرعاية الصحية الأولية، معلنا عن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مستوصف في المطلاع (N10) بالإضافة إلى المستوصف الذي يعمل حاليا على مدار 24 ساعة، فضلا عن تدريب الكوادر وإصدار القرارات التنظيمية التي تنصب في الحوكمة والعدالة والاستمرار في دعم المنظومة الصحية.



من جانبه، أعرب حمد البحر في تصريح مماثل عن سعادته بافتتاح تلك التوسعة لخدمة أهل الكويت، منوها بما تضمه من غرف عمليات وأجهزة متطورة يفخر بها أهل الكويت، فضلا عن وجود أطباء متخصصين لخدمة أهل الكويت والمقيمين على أرضها، مؤكدا أن أسرة البحر ستواصل المسيرة من أجل التطوير.



بدوره، قال رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري في تصريح مماثل يعتبر مركز البحر للعيون المركز الرائد للعيون في دولة الكويت ومنذ العام 1999 كان يحتوي على أربع غرف عمليات فقط، إلا أن حاجة المرضى وحاجة الأطباء لإجراء عمليات جراحية كان لابد من التوسعة، منوها بوجود 17 غرفة عمليات كبرى وست غرف للعمليات الصغرى في الكويت. ولفت إلى انه تم بناء مبنى يحتوي على ثلاث غرف عمليات بالإضافة إلى غرفة عمليات للطوارئ، لافتا إلى أن هذا العدد من غرف العمليات يقلل من معدل الانتظار في الكويت من 30 إلى 14 يوما فقط بالإضافة إلى التوسع في الأقسام الأخرى وإجراء العمليات الجراحية.



وأشار الفودري إلى أن مركز البحر للعيون ومختلف أقسام العيون في المستشفيات العامة تقدم خدمات تخصصية شاملة، حيث تجرى الجراحات التخصصية ومنها إزالة الماء الأبيض وزراعة العدسات وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة القرنية وصمامات ضغط العين وجراحات تصحيح حول الأطفال وجراحات الجفون والقناة الدمعية.



وأكد أن وزارة الصحة لا تألو جهدا في تقديم كل أوجه الدعم لمختلف أقسام العيون، منوها بأنه جار التوسع في تطوير العيادات المتواجدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال تزويدها بأجهزة تشخيصية توفر على المريض زيارة المستشفيات العامة وإجراء التشخيص والعلاج فيها.