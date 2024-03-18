إستراتيجية «الوطني» في التوظيف تسعى لجذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم



يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر للكوادر الوطنية الشابة، من خلال المشاركة في معارض التوظيف التي تهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشباب الكويتي حديثي التخرج، وفي هذا الإطار شارك البنك في المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية الدولية، في منطقة سعد العبدالله بالجهراء.



وأقيم المعرض يوم 5 مارس بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات المرموقة في الكويت، وشهد جناح بنك الكويت الوطني إقبالا كبيرا من المشاركين، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله الخباز من إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية: «نحرص دائما على دعم ورعاية المعارض الوظيفية التي تشكل منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب الكويتية الشابة، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى البنك».



وأضاف الخباز: «الوطني داعم رئيسي لكل المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحفيز الشباب الكويتي الطموح، وتأتي مشاركتنا في هذا المعرض لتبرهن على حرصنا الدائم على دعم الشباب الكويتي وسعينا المتواصل لنشر ثقافة العمل في القطاع الخاص واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي».



وأكد أن بنك الكويت الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تساعد على التطور المستمر بفضل فرص التدريب الاستثنائية التي يوفرها البنك، والتي تشمل برامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية تسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب بما يضمن لهم تحقيق مستقبل وظيفي واعد ومسيرة مهنية مستدامة.



وتسعى إستراتيجية «الوطني» في التوظيف دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل «الوطني» جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.



الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يرعى سنويا العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاع الطلبة على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، باعتباره أحد أكبر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.