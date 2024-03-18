محمد الجلاهمة



واصل قطاع المرور حملاته الدورية بقيادة اللواء يوسف الخدة، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها إدارات المرور بمحافظات الكويت الست في الفترة من 9 مارس حتى 15 الجاري، عن تحرير 20391 مخالفة متنوعة وإحالة 142 مركبة و70 دراجة إلى كراج حجز المركبات على خلفية مخالفات جسيمة. وأسفرت الحملات أيضا، عن توقيف 12 شخصا لكونهم مطلوبين و9 وافدين انتهاء إقامة، و28 مركبة مطلوبة قضائيا، كما تم ضبط 23 حدثا لقيادة مركبات دون رخصة سوق، حيث جرى احتجازهم تمهيدا للتحقيق معهم من قبل نيابة الأحداث، وكذلك احتجاز 57 مخالفا في نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة. وكشفت الإحصائية، عن تعامل الإدارة العامة للمرور في الفترة نفسها مع 258 حادث تصادم، نتجت عنها إصابات، فيما بلغ عدد الحوادث التي لم تخلف إصابات 1903 حوادث. من جهة أخرى، قامت الإدارة العامة للمرور بحملة على الورش الحرفية في منطقة الشويخ بمشاركة عدة جهات، والتي أسفرت عن تحرير 95 مخالفة مرورية متنوعة وإغلاق ورشة وفصل التيار عن 6 ورش وضبط 3 مخالفين لقانون الإقامة.