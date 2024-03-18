دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي الحكومة إلى أن تبادر بإعطاء منحة 3000 دينار لكل مواطن أسوة بمنحة الـ 3000 التي تم صرفها للمتقاعدين، وذلك في ظل غياب مجلس الأمة وغياب المزايدات والرصيد الحالي للصندوق السيادي الذي بلغ 923 مليارا.



وشدد حماد في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول على ضرورة تقديم شيء للشعب مادامت الدولة لديها رصيد في هذا الصندوق، مع مراعاة تشديد الرقابة على الأسعار والتجار الذين يستغلون أي زيادة للمواطنين.



وذكر حماد أنه في حال وصوله إلى المجلس سيسعى إلى تقديم اقتراحات والعمل على إنشاء مستشفيات جديدة ومدن طبية، وتخصيص مستشفى جابر أو مستشفى الجهراء ليكون فيه جميع التخصصات الطبية النادرة، وذلك من أجل أن تتم معالجة المواطن الكويتي داخل بلده، بدلا من الذهاب للعلاج بالخارج.



وأعرب عن أسفه من أن وزارة الصحة أوفدت العديد من المرضى للعلاج بالخارج سواء مرضى السرطان أو الغرغرينا، ولكن سرعان ما طلبت منهم العودة وهم في العناية المركزة، مستنكرا من إعادة المرضى الكويتيين وهم في العناية المركزية.