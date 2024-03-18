استقبل مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير مساء أمس الأول أهالي وناخبي الدائرة الثالثة، وذلك في مقره الانتخابي بمنطقة الخالدية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي والناخبين في ديوانه وتجاذبوا أطراف الأحاديث الودية والسياسية ومستجدات الساحة.



وتقدم الساير بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير ونماء ورفاهية على الشعب وعلى الوطن، مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة في العرس الديموقراطي الحالي من أجل ترسيخ قيمة الديموقراطية والتمسك بالحقوق الدستورية للمواطن، وكذلك من أجل إيصال مرشحين أكفاء يواصلون إقرار القوانين النوعية التي أقرها المجلس الماضي من خلال الخارطة التشريعية التي توافق عليها أعضاء البرلمان.



وتمنى الساير أن تظل الكويت واحة أمن وأمان وأن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.