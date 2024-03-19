الطوالة: إطلاق العضوية الإلكترونية الذكية للأطباء الشهر المقبل والتحول الإلكتروني لجميع خدمات الجمعية



عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الكوادر الطبية الوطنية لها مساهمات فعالة ومشهود لها في أبحاث علمية عالمية بمختلف التخصصات وأظهرت نتائج إيجابية تركت بصمتها العالمية بالمحافل الدولية وتصدرت أشهر المجلات العلمية والبحثية المتخصصة.



وأشار الوزير العوضي، في تصريح صحافي عقب مشاركته في الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية، إلى أن العطاء اللا محدود والجهود المتميزة للكوادر الوطنية من الأطباء ساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها بمختلف التخصصات بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة و«رؤية كويت 2035».



وأكد أن الأطباء هم «الثروة الحقيقية للوطن والتي لا غنى عنها لتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي»، مؤكدا الحرص على «دعمهم وتشجيعهم» وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، فضلا عن دعمه الكامل لجميع الأطباء لما يحملونه على عاتقهم من مسؤولية في علاج المرضى بجميع المرافق الصحية التابعة للوزارة.



وأوضح أن تنمية العنصر البشري وتوفير كل الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء من المرتكزات الرئيسية لخطة عمل الوزارة لتحقيق المزيد من التميز لاسيما في البحث العلمي بما يخدم مصلحة المرضى والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم والتي تعد أسمى قيم المهنة النبيلة.



وأكد الحرص على وضع رؤية شمولية للتعامل مع بعض التحديات، بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية من الأطباء واستمرار التواصل والتنسيق بهذا الشأن، مؤكدا المضي قدما في تحقيق الأهداف والمشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة ضمن خطة الـ 100 يوم.



وأشاد د.العوضي بـ «الدور الكبير» للجمعية الطبية الكويتية وما تقوم به من جهود مميزة ومستمرة على مدار العام.



من جانبه، ثمن رئيس الجمعية د.ابراهيم الطوالة، في تصريح مماثل، حرص الوزارة على دعم وتأهيل الكوادر الطبية في مختلف التخصصات وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات محليا وعربيا وعالميا بما يخدم أهداف المنظومة الصحية في البلاد.



وقال د.الطوالة: خلال الفترة الماضية كان لدينا عدد من الملفات أهمها ملف تطبيق المادة 80 من القانون 70/2020 ـ قانون مزاولة مهنة الطب الجديد ـ والتي كانت مجمدة لمدة سنتين وعلى أثر تطبيق هذه المادة تولد العديد من المكتسبات للأطباء بداية بتثبيت بدل الخفارة والخطوات الايجابية التي قام بها وزير الصحة.



وأشاد بحرص وزير الصحة واهتمامه بتلمس مشاكل القطاع الطبي وابرزها اهتمامه بإحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، حيث تم مضاعفة مقاعد القبول في البوردات الطبية وإقرار الزيادة الشهرية لمكافأة المدربين في برنامج البورد الكويتي.



وأشاد بالخدمات المقدمة للاعضاء وفي مقدمتها التحول الإلكتروني لجميع خدمات الجمعية واكتمال الربط الالكتروني مع تطبيق هويتي كأول جمعية نفع عام، فضلا عن توفير جهاز الخدمة الذاتية، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سيشهد اطلاق العضوية الالكترونية الذكية لأعضاء الجمعية.



ولفت إلى أهمية دعم وزير الصحة للكوادر الطبية الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات والابتعاث محليا وخارجيا أو على مستوى البرامج الداخلية في البورد الكويتي وأثرها القريب والبعيد في تطوير الكوادر الطبية.