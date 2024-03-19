أطلق نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي البرنامج الرياضي الصحي الرمضاني «صحتك في خطوتك 4» الذي اقيم بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية ويستمر حتى 4 ابريل المقبل بمول العاصمة.



وقد تم إجراء قياس الوزن لجميع المشاركين قبل بدء البرنامج، حيث سيقوم كل مشارك بالمشي 3 كم في اليوم، وفي نهاية البرنامج سيتم قياس أوزان المشاركين ومنح الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى لكل من فئة الأولاد وفئة البنات الأعلى فقدانا للوزن، بالإضافة إلى تكريم جميع المشاركين، كما سيشهد البرنامج إقامة فعاليات مصاحبة تتضمن استشارات التغذية والفحوصات الطبية المقدمة من الشركات الراعية. وفي هذا الصدد، أعربت أمين صندوق نادي الطموح ورئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي عن سعادتها بمستوى الإقبال الطيب من اللاعبين على المشاركة في البرنامج الذي يقام للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في النسخ السابقة من تحقيق مردود إيحابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى ما يتمتع به من أجواء تنافسية وفعاليات صحية وتوعوية مصاحبة.



وقدمت الزواوي الشكر إلى إدارة النادي والأولمبياد الخاص على تسخير كل الإمكانيات لإنجاح البرنامج والى الجهات الراعية وأيضا الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الطموح وأولياء أمور اللاعبين لحرصهم على دعم البرنامج من خلال مؤازرة الابناء ومشاركتهم كافة الفعاليات.