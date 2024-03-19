أقام مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني حفل استقبال على شرف أهالي الدائرة الأولى، وذلك في مقره الانتخابي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال إن هناك أكثر من 30 ألف كويتي عاطلين عن العمل، مؤكدا أن برنامج عمل الحكومات المتتالية خلا من إيجاد حلول لتوفير فرص عمل للكويتيين، متسائلا عن دور ديوان الخدمة المدنية.



واستغرب البحراني من أن المواطن الذي يريد الحصول على وظيفة لابد أن يبحث عن نائب أو مسؤول من أجل أن يتوسط له لإيجاد فرصة عمل، مبينا أن هناك آلاف الخريجين يعملون في وظائف ليست لها علاقة بتخصصاتهم. وشدد البحراني على ضرورة محاربة الفساد وتغيير هذا الواقع الذي تعيشه البلاد، مطالبا بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حتى يعمل خريجونا في تخصصاتهم ووفق شهاداتهم التي حصلوا عليها.



وبين أن معظم مؤسسات الدولة تشكو من نقص التخصصات المرغوبة التي تحتاجها الدولة، موضحا أن الحكومة والمجلس مسؤولان عن هذا الأمر، حيث إنه لا يوجد قرار أو قانون يلزم ديوان الخدمة المدنية مع التعليم العالي بوقف التخصصات غير المرغوب فيها.



وذكر أنه من الضروري تعديل سلم الرواتب، حيث لا يجوز أن يكون موظف يتقاضى راتبا 1200 دينار وهو التخصص نفسه مع موظف آخر يتقاضى في مكان آخر 1800 دينار مع امتيازات.