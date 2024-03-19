أقام مرشح الدائرة الأولى د. عبدالصمد مصطفى حفل استقبال مساء أمس الأول على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى، وذلك في مقره الانتخابي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي والناخبين في ديوانه وتجاذبوا أطراف الأحاديث الودية والسياسية ومستجدات الساحة.



وتقدم المرشح عبدالصمد بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير ونماء ورفاهية على الشعب وعلى الوطن، مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل. ودعا الناخبين إلى حسن الاختيار من أجل تصحيح المسار، مؤكدا أن الشعب الكويتي على درجة كبيرة من الوعي، الأمر الذي لا يسمح لأي كان أن ينتزع منه حقوقه الدستورية وممارسة مكتسباته التي كفلها له الدستور.