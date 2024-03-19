

عقدت شركة الصالحية العقارية أمس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك بنسبة حضور بلغت 85.35%، حيث وافقت على توصيات العمومية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا لكل سهم) وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع على مساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.



وقد اختتمت الجمعية العامة العادية الـ 52 للشركة والجمعية العامة غير العادية الـ 26 أعمالهما باعتماد جميع البنود الواردة في جدولي الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة، البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.



نظرة إيجابية



وفي كلمته لمساهمي الشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن «الصالحية» حققت تطورا في حجم الأداء التشغيلي ونجحت في زيادة إيراداتها الإجمالية لاسيما تلك الناتجة عن أنشطتها الرئيسية في مجال الاستثمار العقاري.



وأضاف: «نظرتنا إيجابية للمرحلة المقبلة، ونسعى إلى تعزيز استثمارات الشركة محليا، في ظل دخول البلاد نحو مسار أكبر للتنمية الاقتصادية، وتزايد التعافي في الموازنة العامة للدولة ما يعزز فرص الانفاق ويحفز الاستثمار».



وتابع: «أغلق سهم الشركة في البورصة عام 2023 على مستويات تداول وسيولة جيدة، ونجح في الانضمام إلى قائمة شركات السوق الأول في بورصة الكويت بعد انطباق كل المعايير المطلوبة، وذلك حسب إفصاح البورصة بشأن ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024، ويعد السوق الأول هو سوق النخبة من الشركات المدرجة».



مشروع العاصمة



وحول مشروع العاصمة، قال النفيسي إن المشروع أكمل عامه الثاني منذ افتتاحه، وما زال مول العاصمة يقدم الكثير والجديد لرواده الذين تنوعت اهتماماتهم في التسوق، وازدادت رغباتهم في الحصول على أنشطة متميزة، وتجربة خدمات مختلفة، كما نجح المول في استقطاب فئات جديدة من الزوار من الشباب والعائلات والأطفال.



وأوضح أن الخطة التسويقية المبكرة للمشروع كان لها أثر إيجابي في رسم خارطة المشروع وتوجهاته على المساحات التأجيرية التي تقدر بـ 71.5 ألف م2، حيث وصلت نسبة التأجير في المول ما يقارب 99% من إجمالي الوحدات المتاحة.



وبين أنه قد تم افتتاح فندق ماريوت للشقق الفندقية والذي يشغل 11 طابقا في مشروع العاصمة، كما تم البدء بتأجير برج العاصمة للمكاتب والمكون من 54 طابقا بمساحة تأجيرية تقدر بـ 59.7 ألف م2 مخصصة للمكاتب التجارية، وبذلك تكون كل مكونات مشروع العاصمة قد دخلت حيز التشغيل الفعلي لتبدأ الشركة في جني ثمار جهد وتعب سنوات البناء والتشييد.



وبشأن صفقة أراضي عقارات مجمع أنوار الصباح، قال النفيسي إن «الصالحية» أتمت الصفقة، حيث تم توقيع «عقد تأجير مع وعد بالشراء» مع أحد البنوك الإسلامية المحلية بمبلغ وقدره 70 مليون دينار، وذلك لغرض تمويل عقد تأجير مع وعد بالشراء للأراضي المذكورة.



ويقع مجمع أنوار الصباح في منطقة القبلة بمدينة الكويت على مساحة إجمالية تبلغ إجمالية 9284م2، وتقوم الشركة حاليا بدراسة أفضل خطط التطوير المقترحة لتحقيق أقصى استفادة من أراضي مجمع أنوار الصباح سواء باستغلال مباشر من قبل الشركة أو من خلال بناء شراكات استراتيجية أو التعاون مع أطراف ذات علاقة.



وأضاف: «تلك الصفقة ستزيد من إجمالي العقارات الاستثمارية للشركة في مقابل زيادة في الالتزامات المالية، كما ستدرج قيمة أراضي عقارات أنوار الصباح في البيانات المالية للشركة في الربع الأول من العام 2024».



ملخص الأداء المالي



وعن ملخص الأداء المالي لسنة 2023، فقد حققت الشركة ربحا بمقدار 16 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 29.3 فلسا للسهم الواحد، بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت الربحية 14.6 مليون دينار بربحية سهم 26.8 فلسا للسهم الواحد.



وارتفع إجمالي موجودات الشركة 9% إلى مبلغ 458 مليون دينار لعام 2023 بالمقارنة مع 419 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 179.7 مليون دينار بالمقارنة مع 168 مليون دينار بنمو 7% عن العام السابق، وزاد إجمالي المطلوبات إلى 278 مليون دينار في 2023 بالمقارنة مع 250 مليون دينار للعام السابق، وذلك لتغطية تكاليف تمويل مشروع العاصمة.



وشهدت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال 2023 نموا ملحوظا بنسبة 13% إلى 41 مليون دينار، بالمقارنة مع 36 مليون دينار، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي 15% إلى 31 مليون دينار بالمقارنة مع 27 مليون دينار عن العام السابق.



وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لإجمالي الأصول والتي تتضمن أصولا تم تقييمها من قبل مقيّمين مهنيين محايدين في نهاية 2023 فقد بلغت 730 مليون دينار، وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول مبلغ 452 مليون دينار تقريبا لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 827 فلسا للسهم الواحد.



مواصلة تطوير مجمع الصالحية وفندق «جي دبليو ماريوت»



خلال عام 2023، تم افتتاح أعمال التطوير في الدور الأرضي في مجمع الصالحية التجاري بامتداد المجمع وحتى المدخل الرئيسي الجديد من جهة شارع عبدالعزيز الصقر والانتهاء من تركيب الواجهات الجديدة للمجمع، وما زال العمل جاريا في تطوير فندق جي دبليو ماريوت الملاصق للمجمع.



ويتم العمل وفق إطار متفق عليه لضمان التنفيذ بحرفية عالية وبصورة منطقية تضمن الانتهاء في الوقت المحدد، ويتم التطوير بالتعاون مع أفضل بيوت الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية لتحقيق تطوير يليق باسم الصالحية ويعكس الفخامة والرقي اللذين تتمتع بهما منشآت الشركة.