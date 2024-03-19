صيام الجوارح



ما المقصود بـ «صوم الجوارح» وكيف يصام؟



٭ بعض العلماء استعمل عبارة صوم الجوارح، ويقصد بذلك المسلم وقت صومه متلبس بعبادة عظيمة، فعليه ان يهذب جوارحه ويمنعها من الوقوع فيما حرم الله تعالى.



وقد قال ابن الجوزي في حق الصائم «ان يقول للسانه، إنك اليوم صائم عن الكذب، والنميمة، وقول الزور، والباطل، والغيبة، ولعينيه انكما اليوم صائمتان عن النظر إلى ما لا يحل لكما، وللأذنين انكما اليوم صائمتان عن الاستماع إلى ما يكره ربكما، ولليدين انكما اليوم صائمتان عن البطش فيما حرم الله عليكما من الغش في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، وللبطن انك اليوم صائمة عن المطعم، فانظري على ماذا تفطرين، وتجنبي المطعم الخبيث الذي تدعين إليه فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، وللقدمين انكما اليوم صائمتان عن السعي إلى ما يكتب عليكما وزره.



حفّ الحواجب



ما حكم حفّ الحواجب، سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر؟



٭ المعروف أن حفّ الحواجب في الفقه الإسلامي يسمى بالنمص، ويوجد نص صريح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصة والمتنمصة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة التي تشوهت حواجبها ووجهها بشكل غير مألوف ان تأخذ ما زاد على المعتاد المعروف.



الطاعة في رمضان فقط



ماذا تقول للذين يحرصون على الطاعة في رمضان فقط ثم ينقطعون عنها بعد رمضان؟



٭ أولا، لا أريد ان أصدّ هؤلاء الناس الذين يحرصون على عبادة الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان، ويتخلون عنها في باقي أيام السنة وشهورها، بل أرى أن رجوعهم الى الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر سيكون بداية طيبة للالتزام بأداء الفرائض من صلاة.