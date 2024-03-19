الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حسم الغرافة صراع على وصافة الدوري القطري، بعد فوزه المستحق على الريان 3-0، في قمة مباريات الجولة الـ18 من المسابقة، والتي أقيمت مساء أول من أمس بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



وسجل مهاجم الغرافة أحمد علاء هدفين في الدقيقتين (11 و60)، وأحمد الجانحي في الدقيقة (90+2)، ليعزز الغرافة بذلك موقعه في وصافة الترتيب بعد تحقيق انتصاره الحادي عشر هذا الموسم برصيد 37 نقطة، ويحافظ على فارق 3 نقاط تفصله عن السد المتصدر بـ40 نقطة.



في المقابل، توقف رصيد الريان، الذي تلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم، عند 32 نقطة ليتراجع للمركز الرابع بفارق نقطتين عن الوكرة صاحب المركز الثالث.



وفي مباراة ثانية، تغلب نادي قطر على المرخية 2-1، سجل الإسباني خافيير مارتينيز، وعبدالله عبدالسلام هدفي نادي قطر في الدقيقتين (48 و58)، فيما سجل المغربي إدريس فتوحي هدف المرخية الوحيد في الدقيقة (22).



وبذلك استعاد نادي قطر نغمة الانتصارات بعد خسارته لثلاث مباريات تواليا، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويحل في المركز العاشر، فيما واصل المرخية إهدار النقاط بالخسارة الثانية تواليا والثالثة عشرة له في المنافسة ليتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الأخير.



هذا، وتقدم رئيس جهاز الكرة بنادي قطر بلال وليد، ومدير الفريق عبدالله راشد العبدالله، باعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي عن عدم مواصلة العمل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.