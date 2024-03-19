ثامر السليم



أقامت جمعية إحياء التراث الإسلامي حفل استقبال للمهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شارك فيه لفيف من سفراء الدول الصديقة والفعاليات السياسية والاجتماعية.



وقال أمين سر الجمعية وليد محمد الربيعة على هامش الحفل الذي نظمته الجمعية في مقرها بقرطبة: كعادتها، تقيم الجمعية حفل استقبال المواطنين والمقيمين في شهر رمضان، وبهذه المناسبة نسأل الله أن يعم الخير على هذا البلد ويحفظ صاحب السمو الأمير من كل سوء، ويحفظ شعب الكويت ويتمم له صيام هذا الشهر الكريم.



ولفت الربيعة الى أن الجمعية لديها الكثير من المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها، ومن أبرز المشاريع الداخلية مشروع الغارمين، وهو عبارة عن إسهامات مالية لفك حاجة الغارمين والمدينين ممن هم في السجون وممن عليهم ديون حالة، فمن أموال الزكاة جمعنا مبالغ مالية، وتم التعامل مع كثير من حالات الغارمين لتفريج كربتهم.



وتابع: لدينا أيضا مشروع إفطار الصائم في جميع مناطق الكويت، ونشكر الأمانة العامة للأوقاف التي ساهمت في دعمنا وتوفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وأيضا لدينا مشروع «علمني»، وهو موجه للأسر المتعففة العاجزين عن دفع مصاريف دراسة أولادهم مع توفير الأدوات المدرسية لهم، كما أن جزءا من مشاريع الجمعية لتغطية احتياجات الأسر المتعففة غير القادرة على دفع إيجارات مساكنها.



وزاد: أما مشاريعنا خارج الكويت فهي متنوعة في عدة بلدان، ولدينا مشاريع كبيرة وضخمة على رأسها مشاريع إفطار الصائم وبناء مساجد وحفر آبار ودعم الأسر الفقيرة في عدة بلدان، وكذلك دعم شعبنا في غزة وتزويدهم بالمواد الغذائية والملابس، وسبق أن أعلنا عن فتح باب التبرعات لإخواننا في غزة وكان التبرع كبير من الشعب الكويتي ولله الحمد، وتم إرسال المساعدات عبر الجسر الجوي الكويتي إلى منطقة العريش في مصر تمهيدا لدخولها إلى غزة وبالفعل دخل الكثير منها، وهذا بفضل الله أولا ثم بجهود العاملين في الجمعية وأهل الكويت وبدعم حكومتنا بشتى مؤسساتها من وزارات الأوقاف والشؤون والخارجية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وغيرها.



بدوره، قال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز العجمي: كوننا ممثلين عن وزارة الشؤون المشرفة على الرقابة على الجمعيات الخيرية والمبرات، نسعى لإحياء مثل هذه الأمسيات الرمضانية والعادة الكويتية، ونتشرف بزيارة الجمعيات الخيرية لتوطيد التعاون وتقديم التهاني والتبريكات.



وأضاف العجمي: وزارة الشؤون دائما مع الجمعيات الخيرية والمبرات لدعم تسهيل العمل الخيري الكويتي في كل أنحاء العالم، والتأكيد على نزاهة أعمالنا الخيرية.