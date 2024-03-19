عبدالكريم أحمد



قررت المحكمة الإدارية أمس حجز الشق المستعجل في دعوى شطب مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة ومرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع للحكم غداً الأربعاء، كما قررت حجز الدعوى في شطب مرشحي الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي للحكم يوم الخميس المقبل 21 الجاري.

وقال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق جابر المحيلبي: حضرنا جلسة اليوم (أمس) أمام المحكمة الإدارية وأبدينا دفاعنا، وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم بعد غد الخميس.

فيما قال المرشح مرزوق الخليفة إن المحكمة حجزت قضية شطبنا من قائمة الترشح للحكم في جلسة غد الأربعاء ومستمرون في حملتنا الانتخابية وواثقون بإنصافنا من قبل القضاء الكويتي النزيه لنعود مجددا إلى السباق الانتخابي بعون الله.

كما قال د. أحمد مطيع: حضرنا جلسة المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعن الذي قدمته على قرار الشطب وحجزت للنطق بالحكم غداً الأربعاء.

ويطالب الشق المستعجل في هذه الدعاوى بصفة مستعجلة بتمكين المدعين من خوض الانتخابات لحين الفصل بالموضوع الذي يطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الانتخابات باستبعادهم من سجلات المرشحين وحرمانهم من خوض العملية الانتخابية.