دعت الكويت اليوم الاثنين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» إلى الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه كارثة قطاع غزة الذي وصل إلى مرحلة «لم يسبق لها مثيل من الدمار».

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الدورة الـ 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة «يونيسكو» والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى المنظمة السفير د.آدم الملا بعد أن وقف أعضاء المنظمة دقيقة صمت حدادا على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقال السفير الملا: «تتطلع الكويت إلى قيام المنظمة بدورها وبمسؤولياتها كاملة وبما تمليه عليها مهمتها التأسيسية تجاه كارثة قطاع غزة وان تعجل بتنفيذ القرار 42 م/54 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونيسكو في دورته الأخيرة».



وأكد أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت الآن إلى مرحلة «لم يسبق لها مثيل من الدمار والتهجير والتجويع وفقدان مقومات الحياة الأساسية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين».



ومن هذا المنطلق شدد الملا على أن هناك أمورا يمكن الشروع فيها «الآن» قبل وقف القتال وإصلاح البنية التحتية وإيجاد ممرات آمنة لتنفيذ الخطط ميدانيا، داعيا إلى تشكيل مجموعة من الشركاء او تحالف - كما حدث في حالات مشابهة - لوضع الخطط وحشد الدعم من أجل العمل لرفع جزء من المعاناة الحالية في غزة وتسهيل الوصول إلى الأساسيات والضروريات من مقومات الحياة.



وأضاف د.الملا: «هناك العمل الإعلامي - عبر الإعلام الرسمي او الوسائط الاجتماعية - التي يمكن من خلالها العمل على إذكاء الوعي العام بأن ما يحدث بحق أكثر من مليوني شخص في غزة يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية ولابد من إعادة النظر في آليات تنفيذ وتطبيق القانون حتى تسود قوة القانون بدلا عن قانون القوة والمال».



وناشدت الكويت منظمة اليونيسكو بأن تقوم بتنفيذ القرار 42 م/54 والقرارات الأخرى ذات الصلة وان يكون دورها «فعالا واستثنائيا» للمساهمة في معالجة أوضاع استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ، معربة عن أملها لهذه البقعة من الأرض ان تنعم يوما بالأمن والسلام والحرية والعدالة.



ومن ناحية أخرى، تطرق السفير الملا إلى مبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود «اوير»، معربا عن ترحيب الكويت ودعمها مشروع قرار تقدمت به مصر يهدف إلى تقليل فاقد المياه وتحسين إمداداتها ودعم تنفيذ السياسات المناسبة والربط بين المياه والمناخ من أجل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.



كما أعربت الكويت عن دعمها وترحيبها بمشروع القرار الذي تقدمت به قطر حول «حماية التعليم من الهجمات» نظرا لأهميته والحاجة الماسة لمثل تلك القرارات وتطبيقها على ارض الواقع، موضحة ان الأحداث الجارية أثبتت ان أعمال العنف لا توفر المؤسسات التعليمية والأكاديمية ولم تسلم منها البنى التحتية ولا حتى المعلم ولا المتعلم.



وعن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام والتقييم لنتائج عمل «اليونيسكو» خلال السنتين 2022-2023 أشاد الملا بالنهج الجديد في إعداده وتضمينه مؤشرات واضحة، مؤكدا ان المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير آليات العرض والتقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.



وأضاف: ان هناك الكثير من الجوانب الإيجابية ولكن هناك أيضا عددا من النقاط التي لا نزال بحاجة إلى تحسين خاصة الجانب المالي الذي يحتاج إلى تبسيط وتفاصيل اكثر تحديدا تلك المتعلقة بتكلفة البرامج ومدى انتفاع الدول الأعضاء بها، كما نرى ضرورة مراقبة الوضع المالي للمصروفات بالميزانية بشكل مستمر وفعال.



كما أكدت الكويت عزمها على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود وحرصها على التعاون الكامل والوثيق مع جميع أعضاء المجلس التنفيذي وكافة الشركاء داخل وخارج «اليونيسكو» من اجل تنفيذ المشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور المنظمة والوصول إلى الأهداف المنشودة.