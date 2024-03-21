

عقدت شركة طيران الجزيرة اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في مقرها الرئيسي، حيث وافق مساهمو الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 التي كانت قد أعلنت فيها عن أرباح صافية بلغت 6.13 ملايين دينار وربحية سهم بلغت 27.86 فلسا.



وقد ارتفع عدد الركاب خلال 2023 بنسبة 30.6% إلى 4.68 ملايين راكب، في حين ارتفع معدل إشغال المقاعد إلى 78.2%، ووافق المساهمون خلال الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية إلى تسعة أعضاء.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي: «واجهت طيران الجزيرة العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أظهرت الشركة مرونتها في تخطي هذه المراحل. ولم يكن العام الماضي مختلفا، لكن الشركة استمرت بالتركيز على إدارة التكاليف وتعزيز معدل إشغال المقاعد والتوسع في حصتها السوقية، وهو ما مكنها من الحفاظ على وضعها القوي في بيئة تنافسية جدا. إن نموذج أعمالها المتين وجودة خدماتها يدعمان دائما نجاح الشركة، ونحن نشهد بالفعل بداية جيدة في عام 2024».



وأشار إلى أن النظرة للعام الحالي تبقى إيجابية، حيث تتطلع الشركة إلى إضافة وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها وطائرات جديدة إلى أسطولها، وبحلول عام 2028، تتوقع طيران الجزيرة خدمة أكثر من 100 وجهة وكذلك زيادة حجم أسطولها إلى 35 طائرة، فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل إشغال مقاعدها نسبة 80% في العام المقبل.



وأضاف أن من خطط الشركة التوسعية، مشروع قيد الإنشاء لبناء حظيرة جديدة للطائرات ستوفر فيها خدمات الصيانة ذات معايير عالمية متفوقة، وستدخل خط التشغيل بحلول عام 2025، وأيضا عدد من التوسعات في البنية التحتية المخطط لها لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين في المستقبل القريب.