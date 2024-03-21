

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لمسابقة البرمجة التي أقيمت لطلاب المدارس الحكومية بالتعاون مع كلية الكويت التقنية (KTECH)، وتأتي رعاية stc للمسابقة تحت مظلة «upgrade» التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة، وانطلاقا من التعاون الاستراتيجي الذي تم تشكيله مؤخرا مع الكلية.



وتضمنت مسابقة البرمجة دورات تدريبية أقيمت في الفترة من 5 إلى 6 مارس، بالإضافة إلى المسابقة النهائية التي أقيمت يوم 9 مارس، حيث تم الإعلان عن الفائزين، وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 30 مدرسة ثانوية حكومية، ما أتاح للطلاب فرصة الاستفادة من المبادرة لتعزيز وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة باستخدام لغة بايثون Python.



وباعتبارها الراعي الرئيسي لهذه المسابقة، وتماشيا مع مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع KTECH، قدمت شركة stc جوائز للطلاب الذين احتلوا المراكز الأولى في المسابقة، بما يعكس التزامها بدعم مبادرات التعليمية المحلية، وتوفير منصات للطلاب يمكنها تمكين مهاراتهم وإظهار قدراتهم على التفوق في مختلف المجالات. وهدفت المسابقة إلى تعزيز وتنمية مهارات المشاركين في كيفية التعامل مع مشكلات البرمجة الصعبة باستخدام لغة البرمجة بايثون Python، والتي تعتبر واحدة من لغات البرمجة الأكثر استخداما وتنوعا في صناعة التكنولوجيا اليوم.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: دورنا كراع رئيسي لهذه المبادرة يعكس مستوى التمكين الذي نطمح إليه تجاه جيل المستقبل، خاصة في العالم الرقمي المتغير باستمرار. يسعدنا أن نرى الطلاب يعرضون أفضل قدراتهم في مجال البرمجة خلال هذه المسابقة والمستوى المتطور الذي يتمتعون به. وتعد مثل هذه المسابقات والأنشطة بمثابة الركيزة الأساسية لمبادرة «upgrade» التعليمية لدينا، حيث توفر للطلاب فرصة للتعلم وتعزيز معرفتهم التقنية التي ستؤهلهم فيما بعد للتفوق في العالم الرقمي المتطور.



وأضافت: بالنيابة عن stc، أود أن أهنئ الفائزين في المسابقة وأشكر جميع الطلاب الذين شاركوا في مسابقة البرمجة على جهودهم. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أتقدم بشكر خاص إلى المسؤولين في KTECH لتنظيم هذه المسابقة الناجحة والتي تأتي كإحدى المبادرات المندرجة ضمن تعاوننا الاستراتيجي لعام 2024.