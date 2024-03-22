توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس البلاد دافئا نهارا ومائلا للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لأمطار متفرقة بدءا من مساء أمس حتى عصر اليوم الجمعة لتعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر يوم الأحد المقبل. وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لأمطار متفرقة تتلاشى فرصها اعتبارا من مساء اليوم مع فرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية ليلا، على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر بعد غد، وتكون رعدية على فترات على بعض المناطق، والطقس عموما دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.



وعن الطقس اليوم الجمعة، أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.



وبين أن الطقس يكون مائلا للبرودة هذه الليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. وقال القراوي إن الطقس نهار غد السبت يشهد تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا، ويكون الطقس دافئا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة. وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.