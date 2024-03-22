

انتقد مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني الجهاز الحكومي الحالي، مبينا أنه يسير من دون تخطيط ولا توجد لديه رؤية واضحة أو خطط استراتيجية لتطوير البلاد، وقيادات غير قادرة على العطاء.



وأضاف البحراني في تصريح صحافي أن الأمانة العامة للتخطيط لا بد أن تتبع جهة عليا وألا تتأثر بالقرارات الحكومية المتغيرة، داعيا إلى أن تخطط بنظرة مستقبلية أعمق وتكون إدارتها وعضويتها للشباب الكويتي.



وبين أن أصحاب المشاريع والشركات الناجحة في القطاع الخاص مشاريعها ناجحة وبأرقام قياسية، غير المشروعات الحكومية، معربا عن أسفه من أن حلم المواطنين أن تكون لديهم شوارع وطرق سليمة.



وشدد على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل صحيح وسليم ومدروس من أجل النهوض بالوطن والمواطنين، مضيفا «البلد بلد خير والكويت بلد معطاء وتساعد الناس ولكن الشعب الكويتي أولى بأمواله».



وقال «دولة الرفاه تأتي من خلال محاربة الفساد وإرجاع ما تمت سرقته من الأموال العامة وستأتي بسواعد شباب من يمثلنا في المجلس القادم بإذن الله، وسنعكس آراء وتوجهات القيادة السياسية وسننفذها بإذن الله». وأوضح البحراني «أن جميع الدوائر الحكومية تشكو من نقص في الوظائف، وذلك بسبب قلة التخصصات المرغوبة، والحكومة والمجالس السابقة كانوا مسؤولين عن ذلك، لذلك من الضروري ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل».



وذكر البحراني «إن الشباب الكويتي لديهم شهادات وخبرات عظيمة من الممكن الاستفادة بها في كل المجالات، فلديهم خبرات وتطلعات ومثلوا الكويت في المحافل الدولية وحصلوا على مراكز متقدمة ومشرفة، وبعضهم تقلد مناصب قيادية وإشرافية في الدولة وحققوا إنجازات ونجاحات عملية».



ودعا إلى الالتفات لهم وتمكينهم وإشراكهم في تقلد المناصب القيادية لتحقق أكبر قدر من النهضة في البلد ومراعاتهم، ومنحهم الثقة لكي يقوموا بالإبداع الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة والوطن والمواطن.