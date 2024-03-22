

عبدالحميد الخطيب



يبرز مسلسل «الخطة ب» قوة الرؤية الإبداعية للمخرج منير الزعبي الذي رفع مستوى الكوميديا في هذا العمل وفق نهج جديد مبني على «المواقف» بصورة اساسية بعيدا عن أي «تهريج» او اسفاف، متناولا قصة عدد من الاصدقاء الذين اجتمعوا بعد طول غياب، بهدف محاولة استرداد حقهم من منتج سرق تعبهم، لكن بعد الوصول إلى مبتغاهم، يستمرون في تنفيذ مهام إنسانية ظنا منهم انا نبيلة وانهم من خلالها يحققون العدالة.



نتعرف خلال احداث المسلسل على نواف (إبراهيم الخير الله) الممثل الذي يشكل فريقا من اصدقائه المحبين للتمثيل، ويعاونه فهد (ابراهيم الحجاج)، وأثناء قيام أعضاء الفريق بمهامهم، في مساعدة المظلومين على استرجاع حقوقهم، يرتكبون مئات الأخطاء، حيث يتنكرون جميعا في شخصيات مختلفة، وتتورط تلك الشخصيات بسرقات وعمليات نصب.



في كل حلقة نكون امام قصة جديدة تكون مدفوعة بالأداء المتميز لفريق الاصدقاء الممثلين الذي يقوده «نواف» و«فهد» لانجاز مهمتهم، ومنهم: اريج (ميلا الزهراني) وحصة (في فؤاد) وعمر (زياد العمري) وأبو ذيب (حكيم جمعة)، الهنوف (فوز عبدالله)، والذين يؤمنون بأن «الفن رسالة هادفة ويجب استغلاله فيما يخدم المجتمع».



أحد الجوانب البارزة في العمل هو مزج «الفكاهة» مع قضايا اجتماعية جادة يمر بها هؤلاء الأصدقاء، وحرص المخرج في كل مشهد على التفاصيل الصغيرة، فوسط لحظات الضحك نستكشف قضايا مهمة مطروحة تهم الشباب وتسلط الضوء على المعوقات التي تواجههم في الحياة، وساعده في ذلك النص المرن الذي صاغه المؤلف هاني سرحان بحرفية عالية، وايضا السيناريو والحوار السلس المتقن لسامي الفليح ومعه ورشة من الكتاب السعوديين.



يشكل فريق الفنانين المشاركين في البطولة توليفة جميلة، ويساهم اداؤهم في نجاح العمل، خصوصا ابراهيم خير الله وإبراهيم الحجاج، الذين يقدمان دوري «نواف» و«فهد» بتناغم وانسجام، وهذا ليس غريبا، لاسيما انهما نجمان معروفان في مجال «الستاند أب كوميدي».



من جهتها، تثبت ميلا الزهراني في شخصية «اريج» بأنها فنانة موهبة، حيث تظهر بأداء «هادئ، متزن»، كما تجيد في فؤاد تجسد دور «حصة» ببراعة، كذلك حكيم جمعة بشخصية «أبو ذيب»، وبرز كل من زياد العمري بدور «عمر» وفوز عبدالله في شخصية «الهنوف»، حيث يقدمان اداء تمثيليا عالي المستوى، ايضا يجسد باقي الفنانين الذين يظهرون خلال الحلقات أدوارهم بإتقان كبير، مثل: فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، محمد القحطاني، علي الشهابي، سامي حازم، وغيرهم.



يبقى ان نشير إلى ان مسلسل «الخطة ب» عمل ناجح نصا وإخراجا وتمثيلا وهذا جزؤه الأول ويؤسس لأجزاء اخرى قد يتم تقديمها الاعوام المقبلة بأفكار جديدة.