صرح مدير إدارة منع العدوى والتعقيم د.أحمد المطوع أن البرامج التدريبية لإدارة منع العدوى في المناطق الصحية مستمرة طوال العام، ويستفيد منها آلاف الممارسين الصحيين.



جاء هذا في ضوء استعدادات إدارة منع العدوى لإطلاق حملة نظافة الأيدي السنوية، وأضاف د.المطوع أنه منذ بداية عام 2024 تم عقد برامج وأنشطة تدريبية في تسعة عشر محور من محاور منع العدوى، شارك فيها خلال شهري يناير وفبراير: 780 طبيبا، و13074 ممرضا، و1909 فنيا، بينما كان عدد الموظفين من الخدمات الفندقية 6493 موظفا.



وأضاف المطوع أن هذه البرامج التدريبية تهدف لصقل المهارات الفنية للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتتضمن الأساسيات الخاصة بسلامة المرضى، مثل تطهير اليدين، والحقن الآمن، وتطبيق إجراءات العزل السليمة، والتعامل الصحيح مع حالات مقاومة المضادات الحيوية، وخطوات التعامل مع القساطر في وحدات الرعاية المركزة، والعناية بالجروح وغيرها.



كما تتضمن برامج التدريب على الخطوات السليمة لاستخدام أدوات الحماية الشخصية، والتخلص السليم من الأدوات الحادة، حيث ويهدف التدريب أيضا إلى المحافظة على بيئة آمنة في المنشآت الصحية، ومنع انتشار العدوى من خلال تطبيق خطوات التنظيف والتطهير للأدوات الطبية والبيئة.



هذا، وقد أشار د.أحمد المطوع إلى وجود برامج تدريبية مركزية مخصصة لأطباء وممرضي منع العدوى، تهدف إلى تعزيز كفاءتهم وإبقائهم على اطلاع مستمر على المستجدات العالمية في مجال منع العدوى والتفشيات الوبائية وعوامل الخطورة المتعلقة بها.



وتجسد أنشطة منع العدوى التزام الإدارة الراسخ بحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المجتمع، لاسيما في المنشآت الصحية.