ثمّنت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة رحاب بورسلي بادرة مجلس الوزراء بإطلاق مشروع جائزة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الاشخاص ذوي الاعاقة. وقالت بورسلي ان تخصيص جائزة لإبداع الاشخاص ذوي الإعاقة تحمل اسم رمز البلاد يمثل مواكبة للتطور العالمي ونقلة جوهرية في التأسيس لمرحلة جديدة تمنح الأشخاص من ذوي الإعاقة آفاقا أرحب للاندماج في المجتمع، من خلال اطلاق طاقاتهم الإبداعية الخلاقة، كما تحمل في طياتها الترجمة الفعلية لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤكد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالبيئة الملائمة لتمكينهم من التعبير عن أنفسهم وإبراز إبداعهم كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030.



بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية م. جاسم النوري بإطلاق جائزة الإبداع للأشخاص للأشخاص ذوي الإعاقة التي تحمل اسم صاحب السمو الأمير وما تجسده هذه المكرمة من التقدير والرعاية لأبناء الكويت من الاشخاص ذوي الإعاقة وما تمثله من حافز كبير لاستنفار طاقات وإبداعات هذه الشريحة الغالية وتعزيز ثقتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في بناء الوطن كأفراد قادرين على التميز والإبداع.



وأكد النوري اهمية تضافر جهود كل الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير البيئة الملائمة ودعم القدرات النفسية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية لتمكينهم من إبراز طاقاتهم الهائلة، وتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم للإبداع في شتى المجالات.