توزيع كسرة الصيام عند التقاطعات المرورية تستهدف الحدّ من الحوادث مع اقتراب موعد الإفطار



واصل بنك الكويت الوطني توزيع آلاف وجبات الإفطار ضمن جولاته الميدانية إلى مناطق مختلفة في الكويت طوال شهر رمضان المبارك.



وباشرت سيارات نقل الوجبات التابعة لبنك الكويت الوطني زيارة المناطق السكنية والأسواق الشعبية ومواقف النقل العام والعديد من المرافق الحيوية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.



كما نظم البنك حملة لتوزيع كسرة الصيام عند التقاطعات المرورية قبل موعد أذان المغرب على السائقين وممن تعذر عليهم اللحاق بموعد الإفطار. وتتضمن هذه الحملة توزيع كسرة الصيام عند التقاطعات المرورية في المناطق السكنية في العديلية وكيفان والسرة ومشرف والصديق والخالدية والشامية من قبل متطوعي بنك الكويت الوطني من موظفي الفروع انطلاقا من دور البنك في تعزيز روح المشاركة مع مجتمعه ليبقى الأقرب لهم أينما كانوا.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن حملة وجبات الإفطار المتنقلة علامة فارقة في برنامج رمضان السنوي «افعل الخير في شهر الخير» خاصة انها تتضمن العديد من الجولات الميدانية في المناطق لتكون على مقربة من المجتمع والأفراد وتتشارك معهم عادات وتقاليد هذا الشهر الفضيل.



وتجدر الإشارة إلى أن الجولات الميدانية تنتشر على نطاق واسع وتشمل مناطق مثل الفروانية والسالمية وبنيد القار بالإضافة إلى مستشفى الأميري ومستشفى الصباح ومستشفى مبارك ومطار الكويت.



وأضاف التركي ان عشرات المتطوعين من موظفي البنك الوطني يتواجدون يوميا في السيارات المتنقلة تقوم بالجولات الميدانية إلى المناطق الإشراف على عمليات توزيع وجبات الإفطار. كما شارك عدد كبير من موظفي بنك الكويت الوطني المتطوعين في حملة توزيع كسرة الصيام وتواجدوا قبل موعد أذان المغرب في التقاطعات المرورية في المناطق السكنية المختلفة، حيث تتواجد فروع بنك الكويت الوطني الأكبر والأوسع في الكويت.



وتابع: نحن في بنك الكويت الوطني نفخر بأن نكون جزءا لا يتجزأ من هذه المبادرات وبالإشارة إلى حملة توزيع كسرة الصيام التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية لاسيما مع اقتراب موعد الإفطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية. وتتميز هذه المبادرة بأنها توعوية هادفة إلى نشر روح المشاركة والتعاطف بالإضافة إلى أنها تضع في أولويتها سلامة الأفراد والحد من حوادث السير في وقت الذروة.



ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص في كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.



وتجدر الإشارة إلى أن الجولات الميدانية هي جزء من برنامج البنك الرمضاني افعل الخير في شهر الخير والذي يأتي في إطار التزام البنك الوطني في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ويقدم البرنامج سنويا العديد من الأنشطة والفعاليات وأعمال التبرع والدعم لمختلف الهيئات الخيرية والإنسانية. هذا، ويعتز بنك الكويت الوطني بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويحرص من خلال هذه البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه.