استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح مساء أمس الأول ناخبي الدائرة، وتبادل الحاضرون الذين توافدوا على ديوان الصالح بالمنصورية التبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



وقال الصالح انه يجب التسلح بالتفاؤل، وعلينا عدم الالتفات إلى المحبطين الساعين إلى زرع الاحباط في نفوس المواطنين خصوصا أننا بلد حبانا الله بنعم وافرة ويمتلك المقومات المادية والبشرية، وما ينقصنا غير الرغبة في الاصلاح ورتق القصور والخلل اللذين يعتريان بعض المجالات.



واكد انه على مدى عقود والمواطن الكويتي يعاني من مشاكل أزلية والحكومة لا تحرك ساكنا تجاهها، مستغربا عدم تقديم حلول جذرية رغم الوفرة المالية والامكانيات اللوجستية.



وأوضح الصالح ان من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها تحسين مستوى معيشة المواطنين بزيادة رواتب الموظفين وإنصاف المتقاعدين، واصلاح الشوارع المهترئة، وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات، خصوصا أن عدد الخريجين سيبلغ 60 ألفا في العام 2030، مطالبا بتطوير المنظومة الصحية واصلاح خلل القطاع الصحي، وايجاد حلول جذرية للمشكلة الاسكانية، فمن غير المعقول ان المواطن الكويتي يحتاج 17 سنة حتى يحصل على بيت العمر.