تحويل مؤقت لـ«الخامس» بالاتجاهين «تقاطع الخامس مع ابن القاسم» من اليوم السبت حتى الخميس المقبل



عاطف رمضان



قالت الهيئة العامة الطرق والنقل البري إنه بتوجيهات ومتابعة من قبل وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تم البدء في أعمال إصلاحات النفق الكائن في تقاطع طريق خالد يوسف المرزوق (الدائري الثاني) مع طريق جمال عبدالناصر، وذلك بعد توقفه منذ عدة أعوام.



من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأنها، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإجراء تحويل مؤقت لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من صباح اليوم السبت 11 الجاري حتى صباح الخميس المقبل 16 الجاري من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.



من جانب آخر، أعلنت الهيئة أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قامت بإغلاق كامل مؤقت لنفق طريق جمال عبدالناصر باتجاه مدينة الكويت لمدة 48 ساعة وتنفيذ تحويلة مؤقتة للمرور لأعمال الإصلاحات اللازمة للنفق، وذلك من فجر الجمعة حتى فجر غد الأحد، على أن يتم افتتاح حارتين وإغلاق حارة لاستكمال أعمال الإصلاح.



كما أعلنت الهيئة أيضا عن افتتاح الطريق المنخفض (النفق الجديد) على شارع إبراهيم المزين فجر اليوم بالاتجاهين بين التقاطعين شارع الملك فيصل وشارع دمشق في منطقة جنوب السرة.