أعلنت الرابطة الكويتية لأطباء العائلة والممارسين العامين انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الثاني لطب العائلة 16 مايو الجاري ولمدة ثلاثة أيام برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي. وقالت رئيسة المجلس الاستشاري للرابطة د. هدى الدويسان في تصريح صحافي إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الرعاية الصحية الأولية من خلال إثراء المعرفة الطبية للكوادر العاملة في هذا المجال بآخر المستجدات والابتكارات المتعلقة بالرعاية الطبية الشاملة والوقائية. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الدور التوعوي بفحص وإدارة الأمراض المزمنة والحرص على توفير فرص التطوير المهني والتدريب من خلال حلقات نقاشية مع نخبة من المحاضرين المتمرسين محليا وإقليميا كل في مجاله. وأوضحت أن المؤتمر يحظى بمشاركة إقليمية بحضور أكثر من 20 محاضرا من مختلف الدول وبمشاركة عدة جهات خارجية، ما سيزيد من فرص التواصل والتعاون مع الجهات الصحية المحلية والإقليمية إضافة إلى مشاركة 18 محاضرا مختصا من دولة الكويت. بدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.مشاري العصيمي، أن المؤتمر يقام للمرة الثانية على التوالي، ويأتي ضمن سلسلة جهود الرابطة لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث يسعى إلى تحسين جودة الحياة للإنسان ومجتمعه وبيئته التزاما بأهداف الرابطة لدعم وتفعيل دور طبيب العائلة الذي لا يمكن أن تتحقق هذه الرؤية من دونه. ولفت إلى أن المؤتمر يعكس الرؤية الإستراتيجية لتعزيز البحث العلمي والتطوير المهني للأطباء في مجال طب العائلة عبر إقامة مسابقة الملصقات العلمية، والتي سيتم تقييمها من لجنة محكمين متخصصة حضوريا وافتراضيا لجعل هذا الحدث منصة لتبادل المعرفة والتواصل بين الزملاء في المجال الطبي. وذكر أن المؤتمر يحظى بنقاط التعليم المستمر من معهد الكويت للتخصصات الطبية، والتي تصل إلى 28 نقطة ما بين المؤتمر وورش العمل، داعيا جميع الزملاء والمهتمين بمجال طب العائلة والرعاية الصحية الأولية الى الانضمام للمشاركة والتسجيل في المؤتمر.