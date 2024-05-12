اختتاما لحملة جي ام سي بهبهاني لشهر رمضان المبارك وأسعاره الاستثناية التي حققت نجاحا منقطع النظير وتم تمديدها لغاية نهاية شهر أبريل نظرا للإقبال الكبير من قبل العملاء، نظمت الشركة السحب على جائزة المهرجان المميزة وهي سيارة جي ام سي آكاديا SLE، والذي تم بإشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد كان سعيد الحظ حسين صالح الحسيني الذي تم تسليمه المفتاح من قبل عادل بهبهاني المدير التنفيذي في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وذلك في صالة عرض جي ام سي بهبهاني بالري.



وبهذه المناسبة، قال عادل بهبهاني معلقا على نجاح المهرجان والسحب قائلا: نبارك لعميلنا سعيد الحظ فوزه بالجائزة، لطالما حققت حملات شهر رمضان المبارك التي نقدمها لعملائنا نجاحات كبيرة، وهذه السنة قدمنا أسعارا حصرية واستثنائية على كامل مجموعة طرازات «جي ام سي» التي استفاد منها عملائنا الكرام لاقتناء مركباتهم المفضلة من جي ام سي بأفضل الصفقات، إضافة إلى خيار التقسيط لمدة 5 سنوات دون أرباح، وفرصة لربح سيارة أكاديا رائعة.



ومنذ عودتها للأسواق، احتلت «أكاديا» موقعا متقدما في فئة مركبات الكروس أوفر واعتبرت أفضل السيارات في فئتها بفضل اناقة تصميمها الخارجي، رحابة مقصورتها الداخلية، اقتصادها في استهلاك الوقود وكفاءتها.



وشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني هي إحدى أكبر وكالات السيارات وأكثرها مبيعا في الكويت والمنطقة، ولها تاريخ حافل بالإنجازات، والتطور والنجاح حيث تمتلك الشركة إحدى أكثر وسائل البيع عصرية ورقيا وفخامة ليس على مستوى أسواق المنطقة فحسب بل على المستوى الدولي، إضافة إلى أحدث مراكز الصيانة والورش وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط قاطبة. كما أن مراكز الخدمة السريعة مجهزة بأحدث المعدات، الآلات، والأدوات التقنية الفائقة التطور يعززها طاقم من التقنيين المحترفين المدربين وفقا لأحدث برامج الإدارة والتطور التقني.



وتعد مجموعة شركات بهبهاني إحدى الشركات الكويتية الكبرى الرائدة على المستويين المحلي والعالمي. وتعود شراكتها مع جنرال موتورز إلى 60 عاما عند حصولها على وكالة سيارات بيمونت وأكاديان في العام 1964، وفي العام 1967 حصلت الشركة على حق توزيع مركبات جنرال موتورز في دولة الكويت. ومنذ ذلك الحين وهي في مسيرة نجاح متواصل حيث كانت من أولى الشركات التي تنال تنويه وتقدير جنرال موتورز لأدائها المتميز وللنجاحات التي تحققها بشكل متواصل في المبيعات وخدمة العملاء.