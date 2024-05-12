

شاركت جمعية المياه الكويتية، ممثلة بالمستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة هبة عباس، في الاجتماع الافتتاحي للجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستعدادات للمؤتمر العالمي للمرافق بنسخته الثالثة الذي تستضيفه «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، والذي يجمع سنويا مئات من المختصين والمحللين والمبتكرين في قطاع الطاقة والمياه من أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة المرافق العامة بطرق مستدامة ووضع معايير وتوصيات جديدة للكفاءة والفعالية في استخدام الموارد. وتعقد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق في سبتمبر المقبل، جانبا إلى جنب مع المنتدى العربي للمياه في نسخته السادسة.



وبينما اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية المياه صالح المزيني، مشاركة الجمعية في اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للمرافق، «تتويجا لجهود حثيثة من الجمعية في دعم الكوادر الوطنية وتمكينها باعتبارها رأس المال الحقيقي لدولة الكويت»، أكدت م. هبة عباس أن «نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) حددت أجندة تحويلية لمرافق الطاقة والمياه على مستوى العالم، مع التركيز القوي على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لذلك، هناك طلب متزايد على قدر أكبر من الاستدامة وتقليل التأثير البيئي، ما يدفع المرافق إلى الابتكار واعتماد التقنيات الخضراء وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر».



وأشادت م.هبة عباس، التي تسعى دوما لإبراز الدور الريادي للكويت في مجال الاستدامة والابتكارات البيئية في قطاع المرافق، بالمستوى العالمي للتعاون وتبادل الخبرات.