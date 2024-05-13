جاسم زينل: المجموعة تحصد ثمار العمل الجاد والمثابرة بالسنوات الماضية

نسعى جاهدين لانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية.. بسبب كثرة التحديات



علي إبراهيم



أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة أرزان المالية بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% أي بواقع 2 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 4% بواقع 4 أسهم لكل مائة سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 3/6/2024، كما وافقت العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 77% على جميع بنود جدول الأعمال.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر «شهد العام 2023 استمرار العديد من التحديات الاقتصادية في العالم والناجمة عن استمرار التوترات السياسية في المنطقة والعالم، وكذلك استمرار تشديد القيود التنظيمية والتشدد في السياسات النقدية لكبح التضخم العالي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموه في الفترة الأخيرة من العام، فإن ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة عالميا أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة والعقار، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط والغاز كان له أثر على الكثير من اقتصادات الدول حول العالم».



وأضاف البحر «على الرغم من كل التحديات والمعطيات الصعبة خلال العام المنصرم فإن استراتيجية الشركة الحصيفة والمرنة أثبتت قوتها في التصدي لهذه التحديات وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل من خلال توزيع المخاطر التشغيلية والاستثمارية، وحققت الشركات التابعة والزميلة نتائج جيدة من حيث النمو في الإيرادات والربحية».



وأشار البحر إلى أن أرزان مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها وتلبية طموحات عملائها ومساهميها، إذ تمتاز بتنويع مصادر الدخل من خلال سياسة توزيع المخاطر التشغيلية والاستثمارية، كما أن سياستها المتبعة تساهم في تحقيق الاستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن المجموعة تحصد ثمار العمل الجاد والمثابرة طوال السنوات الماضية، ونسعى جاهدين لانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية بسبب كثرة التحديات، مبينا أن 2023 كان حافلا بالمحطات المهمة والإنجازات العديدة والتي كان أبرزها ترقية مجموعة أرزان المالية للسوق الأول بعد استيفائها لشروط الترقية في بورصة الكويت وكانت هذه الترقية بمنزلة تتويج لاجتهادنا في السنوات العشر الماضية، وأطلقت المجموعة كذلك إحدى الخدمات الجديدة وهي خدمة منصة Arzan Trader والتي تتيح للعملاء التداول في بورصة الكويت وبورصات المنطقة والبورصات العالمية، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم بقية خدماتها وحلولها الاستثمارية والمالية المتعددة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية في القطاع الاستثماري.



الجدير بالذكر أن المجموعة انتهت من تأسيس شركة تابعة لشركة أرزان كابيتال Arzan Investment Management والمتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية في مجال الاستثمار في الأصول العقارية السكنية والفندقية في المنطقة، وتم استقطاب فريق إداري ذي خبرة عالية في هذا المجال ليضيف إلى الخبرات والكفاءات الحالية وذلك بهدف تقديم منتجات وخدمات مالية واستثمارية لعملاء المجموعة المميزين ولتحقيق أهدافهم في تنمية ثرواتهم والمحافظة عليها من خلال اختيار الفرص الاستثمارية عالية الجودة وقليلة المخاطر.



وعلى الصعيد الاجتماعي، قال زينل «تمكنت المجموعة من وضع بصمة واضحة خلال العام وذلك من خلال تبرعها ومشاركتها في العديد من المشاريع الإنسانية والمجتمعية في مختلف المجالات».



وأكد زينل أن المجموعة تواصل التأكيد على الهوية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكويت، وملتزمة بخطة التنمية الوطنية و«رؤية الكويت 2035»، لذا تستمر المجموعة بترسيخ المبادئ المهنية والقيم العالية وخلق بيئة عمل صحية وجاذبة للكوادر الوطنية.

Easy Buy.. تتوسع

ذكر زينل أن شركة Easy Buy وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة في تقديم خدمة البيع بالأقساط بنظام BNPL استمرت بالتوسع حيث بلغ عدد أفرعها 147 فرعا في عام 2023 بالتعاون مع 100 شركة كويتية من مختلف القطاعات لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الجديدة والمتنوعة لتلبية احتياجات العملاء، كما أن الشركة في طور إطلاق المتجر الإلكتروني الخاص بها والبطاقة المميزة لعملائها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تقديم أفضل وأسهل الخدمات للعملاء وبالجودة التي تلبي طموحاتهم.