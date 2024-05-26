أكد أمين عام جمعية القلب الكويتية د.راشد العويش أهمية انعقاد المؤتمرات التخصصية لتزويد الأطباء بأحدث المعلومات والدراسات والأبحاث العلمية على مستوى العالم ومناقشة أحدث التطورات في علاج الأمراض القلبية بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.



وقال العويش في كلمته خلال حفل افتتاح مؤتمر الكويت لفشل القلب أمس السبت الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب إن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمرض فشل القلب واستعراض أحدث الطرق العلاجية، فضلا عن تزويد الأطباء المتخصصين بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال التشخيص والعلاج.



وأوضح أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من الكفاءات المحلية والدولية لمدة يوم واحد يهدف إلى توفير المعلومات الكافية لأفراد المجتمع سعيا لخلق وعي صحي فعال فيما يخص القلب وصحته، فضلا عن إثراء الخبرات وتبادل التجارب والتعرف على أحدث طرق العلاج خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



من جانبه، قال استشاري القلب في مركز صباح الأحمد ورئيس المؤتمر د.بسام أبوالبنات في كلمته إن المؤتمر يتناول كل ما يتعلق بأمراض فشل القلب ويعد الأول من نوعه في تسليط الضوء على تخصص واحد من تخصصات أمراض القلب، مما جعله عامل جذب لهذا الحضور الكبير للاستفادة من المادة العلمية التي ستطرح خلال النقاش.



وأشار إلى دراسة نشرت عام 2015 بينت أن أعمار الحالات المصابة بأمراض القلب الذين يدخلون إلى المستشفيات في الكويت ودول الخليج العربي أصغر من المرضى في أميركا وأوروبا بعشر سنوات، حيث كان متوسط الأعمار لدى الغرب نحو 59 سنة، وهذا أمر مهم جدا تسليط الضوء عليه.



وقال إن عدد الوفيات بسبب أمراض القلب كانت في تراجع خلال السنوات العشر الأخيرة حتى عام 2020 إلا أن جائحة كورونا أعادت معدلات الوفيات بأمراض القلب إلى المربع الأول، وهو ما قد يحتاج إلى عشر سنوات أو أكثر للعودة للنتائج التي تم تحقيقها في السابق، الأمر الذي يضعنا أمام تحد مستقبلا.