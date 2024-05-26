قام قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان بتكريم جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، متمثلة في رئيس مجلس إدارتها أحمد الصراف، حيث إن جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية مازالت مستمرة منذ تأسيسها في عام 2018 بتقديم مساعداتها الخيرية والإنسانية داخل دولة الكويت للمرضى المعسرين.



وفي هذا الصدد، قام مركز الكويت لمكافحة السرطان - قسم العلاج الطبيعي وإدارة مستشفى حسين مكي جمعة، يمثلها د.إبراهيم الكندري مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان ود.هناء الخميس - رئيس قسم العلاج الطبيعي بتكريم أحمد الصراف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية كونها داعما للمستشفى وللمرضى من توفير أدوية ومستلزمات طبية عاجلة خاصة في فترة قصيرة لمرضى التورم الليمفاوي.



كما تقدم الصراف بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم ويسهم في دعم الجمعية من مواطنين ومقيمين وفي تحقيق أهدافها الإنسانية للتخفيف عن معاناة الفئات المحتاجة من خلال توفير العلاج أو الدواء للمرضى المعسرين أو مساعدة المحتاجين من الأسر المتعففة وغيرهم ممن تشملهم أهداف الجمعية والغرض الذي أنشأت من أجله، والجمعية مستمرة بفضل عطائكم.